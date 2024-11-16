Президент Абхазии встретится с населением для обсуждения политического кризиса

Президент Абхазии Аслан Бжания намерен 16 ноября провести встречу с населением в школе в селе Тамыш, куда он приехал на фоне протестов в республике против инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу президента.

«На встрече будет обсуждаться сложившаяся в стране ситуация», — говорится в сообщении.

До этого один из лидеров оппозиции Леван Микаа заявил, что абхазский президент Аслан Бжания сбежал.

В пятницу, 15 ноября, политический кризис в Абхазии достиг кульминации. Массовые протесты, охватившие Сухум, привели к столкновениям с полицией, захвату комплекса правительственных зданий и требованиям отставки президента Аслана Бжании. Москва выразила обеспокоенность: в центре протестов стоит инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Ранее президент Абхазии решил не отзывать из парламента соглашение по инвестициям с Россией.