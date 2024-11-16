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Трамп потребовал миллиарды долларов от СМИ за критику в свой адрес

CJR: Трамп хочет отсудить $10 млрд у New York Times за критику в свой адрес

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Jonathan Drake/Reuters

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Эндрю Палцик обратился в редакцию газеты The New York Times (NYT) с требованием компенсации в размере $10 млрд за критику в адрес политика. Об этом пишет Columbia Journalism Review (CJR).

Согласно материалу издания, в письме адвоката речь идет о статьях Питера Бейкера «Для Трампа жизнь, полная скандалов, приближается к решающему моменту» от 20 октября и Майкла Шмидта «По мере приближения выборов [экс-глава аппарата Белого дома Джон] Келли предупреждает, что Трамп будет править как диктатор» от 22 октября.

Адвокат обвинил журналистов в «клевете в промышленных масштабах против политических оппонентов» и работе на Демократическую партию США.

11 ноября NYT писала, что оппоненты Трампа ожидают от него кампании возмездия — «волны мести». В статье отмечалось, что у избранного президента есть желание «отомстить после многочисленных импичментов, расследований, обвинений и судебных исков, направленных против него». По мнению собеседников NYT, если генеральным прокурором станет Мэтью Уитакер или схожий с ним по взглядам человек, то это будет означать, что Трамп «полон решимости наказать своих соперников».

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам.

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Выборы в США - 2024
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