В США заявили об ожидании «волны мести» из-за возвращения Трампа в Белый дом

Оппоненты избранного президента США Дональда Трампа ожидают от него кампании возмездия — «волны мести». Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Союзники и противники (Дональда Трампа. — «Газета.Ru») ожидают волну мести <…> Спустя восемь лет после своей первой победы Трамп возвращается в Белый дом более озлобленным и более открыто говорящим о мести, чем в прошлый раз», — отмечает издание.

В публикации говорится о том, что у Трампа имеется желание «отомстить после многочисленных импичментов, расследований, обвинений и судебных исков, направленных против него».

«Он человек, придерживающийся принципа «око за око», и он кипит от того, что с ним произошло за последние четыре года», — подчеркнул один из собеседников NYT и добавил, что Трамп не верит в прощение.

Если генеральным прокурором станет Мэтью Уитакер или схожий с ним по взглядам человек, то это будет означать, что избранный президент «полон решимости наказать своих соперников», заметили собеседники газеты.

6 ноября издание Politico писало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить в случае возвращения в Белый дом. В него вошли действующий президент США Джо Байден и его сын Хантер, Камала Харрис, Барак Обама, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси и другие.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Британии предупредили о возможной мести Трампа своим критикам.