Зеленский после разговора Путина с Шольцем исключил заключение «Минска-3» с Россией

Украина не будет заключать с Россией новые Минские соглашения. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский, комментируя телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца.

По его словам, «Минска-3» не будет, поскольку Киеву «нужен реальный мир».

Украинский лидер также выразил мнение, что звонок Шольца главе российского государства является «ящиком Пандоры».

«Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов», — сказал Зеленский.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия».