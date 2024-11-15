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В Госдуме заявили, что новые планы Зеленского «сгорят в огне русского оружия»

Депутат Госдумы Ивлев: новые планы Зеленского сгорят в огне русского оружия

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Johanna Geron/Reuters

Новые планы президента Украины Владимира Зеленского, как и прошлые, «сгорят в огне русского оружия». Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Все эти планы сгорают в огне русского оружия в ходе СВО», — сказал он.

По мнению парламентария, «на берегах Днепра, в условиях зарождающейся паники», украинский лидер, «пока не поздно», должен «начинать думать о единственно необходимом в этих условиях плане капитуляции киевского режима».

Он также отметил, что власти Украины продолжают «штамповать» планы, чтобы Запад давал им деньги и оружие.

«Был уже план мира, который оказался совсем не вегетарианским, а агрессивным. Потом план победы, отнюдь не победный, обернувшийся отступлениями ВСУ на фронте. Теперь план стойкости с пунктами и очевидно секретными приложениями», — добавил Ивлев.

14 ноября Зеленский анонсировал на следующей неделе представление нового «плана стойкости» для Украины — «того, что нужно, чтобы Украина выстояла». Данный план включает десять пунктов, охватывающих важнейшие сферы жизни Украины, такие как безопасность, энергетика, экономика и вооружения.

Ранее ветеран ВСУ Маси Найем заявил, что Киев подпишет капитуляцию, если не наберет 160 тысяч солдат.

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