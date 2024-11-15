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В Кремле заявили, что Путин обсудил с Шольцем мирные инициативы по Украине

Песков: Путин и Шольц обсудили инициативы по Украине, выдвинутые президентом РФ

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Reuters

В повестке дня разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем фигурировали мирные инициативы российского лидера по украинскому урегулированию, озвученные им в июне в МИД России. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видео размещено в Telegram-канале последнего.

«Вы знаете июньское выступление президента, где он четко обозначил обстоятельства, которые могут стать предтечей для урегулирования конфликта. Все это фигурировало на повестке дня состоявшегося телефонного разговора», — сказал Песков.

15 ноября Путин и Шольц провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира». Путин в ответ подчеркнул, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Путин назвал главную причину трагедии на Украине.

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