В Абхазии потребовали от парламента не ратифицировать соглашение с Россией

Группа абхазских депутатов находится у спикера парламента Абхазии Лаши Ашубы, они настаивают на снятии с повестки дня ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщает представитель оппозиции в Абхазии Адгур Ардзинба, передает местное издание «Республика».

«Ардзинба сообщил, что прямо сейчас группа депутатов находится у спикера и настаивает, чтобы вопрос по ратификации Соглашения по инвестициям сняли с повестки», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что протестующие не намерены расходиться, пока не добьются решения вопроса.

У парламента Абхазии утром в пятницу собираются протестующие против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

В пятницу, 15 ноября, сообщалось, что сотрудники МВД, Службы госбезопасности, Госслужбы охраны Абхазии переведены на усиленный режим несения службы после недавних протестов.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Протесты в столице Абхазии Сухуме начались 11 ноября после задержания активистов, которые выступили против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

В ночь на 12 ноября возле здания Службы госбезопасности собрались десятки человек и потребовали освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ.

Ранее в Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией.