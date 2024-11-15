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Протестующие у парламента Абхазии прорвались на территорию госоргана

Протестующие в Абхазии прорвались на территорию парламента республики

У парламента Абхазии протестующие против соглашения с Россией по инвестициям снесли забор около здания государственного органа, начались потасовки, митингующие прорвались на территорию парламента. Об этом сообщает издание «Республика».

«У парламента начались потасовки… Забор пал», — говорится в сообщении издания.

На видео, предоставленном «Республикой», видно, что митингующие использовали грузовик, чтобы снести забор. Также отмечается, что произошло столкновение силовиков и оппозиции у здания парламента.

Сообщалось, что группа абхазских депутатов находится у спикера парламента Абхазии Лаши Ашубы, они настаивают на снятии с повестки дня ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Ранее в Абхазии перевели силовиков на усиленный режим в ожидании протестов.

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