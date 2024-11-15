Президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией

Отсутствие соглашения с Россией по инвестициям несет риски для Абхазии. Об этом в беседе с телеканалом «Абаза-ТВ» заявил президент Абхазии Аслан Бжания.

«Не соглашение об инвестдеятельности несет риски для Абхазии, а отсутствие такого соглашения», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что группа абхазских депутатов находится у спикера парламента Абхазии Лаши Ашубы, они настаивают на снятии с повестки дня ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Ранее в Абхазии перевели силовиков на усиленный режим в ожидании протестов.