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В Абхазии отменили сессию парламента по ратификации соглашения с Россией

Парламент Абхазии экстренно отложил сессию по ратификации соглашения с Россией

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Абхазский парламент на фоне давления оппозиции и возобновления протестов отменил проведение сессии, где планировалось рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Об этом сообщил спикер парламента Лаша Ашуба, передает «Sputnik.Абхазия».

«Депутаты Парламента не утвердили повестку дня. Сессия не состоится», — говорится в сообщении издания.

Ашуба, отмечает агентство, предложил проголосовать за перенос сессии парламента. В зале заседания госоргана на момент утра пятницы присутствует 21 депутат из 35. По словам Ашуба, это связано с давлением по вопросу ратификации абхазо-российского соглашения по инвестициям.

По словам Ашаба, «некоторые депутаты отказываются работать в таких условиях».

До этого президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что отсутствие соглашения с Россией по инвестициям несет риски для Абхазии.

Сообщалось, что группа абхазских депутатов находится у спикера парламента Абхазии Лаши Ашубы, они настаивают на снятии с повестки дня ратификации инвестиционного соглашения с Россией.

15 ноября абхазский парламент рассмотрит вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Ранее в Абхазии перевели силовиков на усиленный режим в ожидании протестов.

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