В Кремле объяснили длительную поездку Шойгу в Китай

Длительный визит секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу в КНР — это звено в цепи отношений особо привилегированного партнерства между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, поездка cвязана с особыми отношениями привилегированного партнерства во всех областях, «включая чувствительные».

Шойгу прибыл в КНР с рабочей поездкой 11 ноября. Он выразил готовность прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае этого года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани.

В начале ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США проводят политику двойного сдерживания России и Китая. Глава государства считает, что запретами китайских товаров и технологий США наносят ущерб себе самим, и в итоге такие шаги приведут к разгону инфляции.

Ранее стало известно о российско-китайском предупреждении Трампу.