Путин указал на политику США «двойного сдерживания» России и Китая

США проводят политику двойного сдерживания России и Китая. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Соединенные Штаты, к сожалению, проводят политику двойного сдерживания, то есть попытка сдержать и Китай, и Россию. Зачем им это нужно — работать на два фронта, тем более — совершенно непонятно, то есть понятно: считают, что рост экономического могущества Китая представляет для них угрозу, угрозу для их доминирования», — сказал Путин.

При этом, продолжил президент РФ, несмотря на корректировку темпов роста, китайская экономика работает более эффективно, чем другие. По его мнению, запретами китайских товаров и технологий США наносят ущерб себе самим, и в итоге такие шаги приведут к разгону инфляции.

До этого издание Foreign Affairs писало, что подход США должен быть направлен на действенное противостояние Ирану, КНДР и России, чтобы показать Китаю, что присоединение к этой группе не является путем к глобальному влиянию.

Ранее в Кремле прокомментировали сотрудничество России и КНДР.