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Стало известно о российско-китайском предупреждении Трампу

«Ъ»: Москва и Пекин послали сигнал Дональду Трампу

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В ходе рабочей поездки в Пекин секретарь Совбеза безопасности России Сергей Шойгу встретился с высшим политическим руководством Китая. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как пишет издание, эта встреча стала первым российско-китайским контактом после избрания в президенты США Дональда Трампа. Россия и КНР таким образом демонстрируют будущей администрации американского президента решимость «не дать расколоть свой политический тандем».

«Однако в то же время союзники Штатов стремятся подтвердить свою готовность к ужесточению противостояния с Китаем, что может грозить и новыми конфликтами с Москвой», — пишет газета.

Также «Ъ» утверждает, что Москва и Пекин договорились держать курс на сближение и в дальнейшем. Вместе с тем на фоне победы в США Трампа вновь разгорелась дискуссия о том, сможет ли Вашингтон укрепить дружеские связи с Москвой против Пекина.

В свою очередь президент России Владимир Путин, говоря о таком сценарии в ходе своего выступления на Валдайском форуме, заявил, что Москва «не будет тайно договариваться с Вашингтоном в ущерб Пекину». Российский лидер отметил, что отношения РФ и США, а также РФ и КНР не направлены против третьих стран.

10 ноября сообщалось, что Трамп планирует разрушить укрепляющиеся связи между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. Действовать он планирует, объединяя стиль воинственных угроз с предложениями о дружбе. Эта группа стран, которую западные эксперты называют «осью агрессоров», представляет собой «мощный фронт против американского доминирования», но Трамп нацелен на их раскол. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт предрек «сюрприз» от США по Украине до конца года.

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