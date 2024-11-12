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Шойгу заявил о необходимости противодействовать политике «двойного сдерживания»

Шойгу: РФ и Китай должны противодействовать политике двойного сдерживания США

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай должны противодействовать политике сдерживания, которую проводят США и их сателлиты. Его слова на встрече с министром иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) Ван И передает ТАСС.

Шойгу выразил готовность прилагать усилия для реализации договоренностей, достигнутых президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином по итогам переговоров в Москве в марте 2023 года, в Пекине в мае этого года, а также на полях саммитов ШОС в Астане и БРИКС в Казани.

«Важнейшей задачей в связи с этим вижу противодействие проводимой США и их сателлитами политики «двойного сдерживания» России и Китая», — сказал секретарь Совета безопасности РФ.

Шойгу также отметил необходимость наращивания внешнеполитической координации «в деле построения евразийской архитектуры равной и неделимой безопасности».

До этого китайские эксперты в беседе с газетой Global Times заявили, что специальная военная операция России на Украине является назидательным уроком для европейских сторонников расширения Североатлантического альянса.

В начале ноября издание Foreign Affairs писало, что подход США должен быть направлен на действенное противостояние Ирану, КНДР и России, чтобы показать Китаю, что присоединение к этой группе не является путем к глобальному влиянию.

Ранее эксперт раскрыл политику Трампа в отношении Китая.

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