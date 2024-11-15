Трамп определился с кандидатом на пост министра по делам ветеранов

Избранный президент США Дональд Трамп предложил бывшему члену платы представителей конгресса США Дагу Коллинзу занять пост министра по делам ветеранов. Об этом сообщается в заявлении Трампа, распространенном его переходной командой.

«Даг будет отличным защитником для наших военнослужащих, ветеранов и семей военных», — подчеркнул он.

Трамп выразил уверенность в том, что Коллинз окажет ветеранам необходимую поддержку. Избранный президент обратил внимание на то, что государство «должно заботиться о храбрых мужчинах и женщинах в военной форме».

Коллинз служил в Ираке в 2008 году, является капелланом ВВС США в резерве. В 2013-2021 годах входил в состав палаты представителей конгресса США (от штата Джорджия).

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В частности, советником по национальной безопасности может стать конгрессмен Майк Уотц, критикующий НАТО и скептически относящийся к военной поддержке Украины. Министерство обороны, как ожидается, возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Кроме того, при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления, соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Кремль следит за формированием команды Трампа.