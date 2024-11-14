Песков заявил, что Кремль следит за формированием команды Трампа

Кремль наблюдает за формированием команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы, безусловно, за этим наблюдаем, но по повестке это не является приоритетом», — сказал Песков.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В частности, советником по национальной безопасности может стать конгрессмен Майк Уотц, критикующий НАТО и скептически относящийся к военной поддержке Украины. Министерство обороны , как ожидается, возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Кроме того, при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления, соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск.

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Ранее в минюсте США назвали безумием кадровое решение Трампа.