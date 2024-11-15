Трамп выдвинул своих адвокатов на посты в минюсте США

Избранный президент США Дональд Трамп решил выдвинуть своего адвоката Тодда Бланша на пост заместителя генерального прокурора США. Об этом говорится в заявлении Трампа, которое распространила его переходная команда.

«Тодд Бланш станет заместителем генпрокурора в моей администрации», — отметил Трамп и подчеркнул, что Бланш сможет «починить сломанную систему правосудия» страны.

Должность первого заместителя помощника генерального прокурора США Трамп предложил занять еще одному своему адвокату — Эмилю Бове. На пост генерального солиситора США избранный глава государства выдвинул адвоката Дина Джона Сауэра.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В частности, советником по национальной безопасности может стать конгрессмен Майк Уотц, критикующий НАТО и скептически относящийся к военной поддержке Украины. Министерство обороны, как ожидается, возглавит ведущий телеканала Fox News Пит Хегсет. Кроме того, при Трампе появится Департамент эффективности государственного управления, соруководителем которого станет миллиардер Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в минюсте США назвали безумием кадровое решение Трампа.