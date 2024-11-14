В минюсте США назвали безумием решение избранного президента США Дональда Трампа назначить Мэтта Гетца главой ведомства и генеральным прокурором. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Гетца обвиняют в распространении ложных сведений о штурме Капитолия и поддержке воссоединения Крыма с РФ. Также он призывал распустить ФБР и был фигурантом дела о сексуальной эксплуатации.

«Сколько других потенциальных генеральных прокуроров имели предыдущий опыт работы в качестве объекта уголовного расследования?», — прокомментировал его кандидатуру один из сотрудников американского министерства.

До этого выдвинутый Трампом на пост генпрокурора США Гетц признал невозможность вернуть Крым Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Гетц предрек третью мировую войну после разрешения Киеву бить по РФ.