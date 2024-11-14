Избрание Дональда Трампа президентом США положит конец призывам к Грузии открыть «второй фронт» против России. Такое мнение высказал член парламентского большинства Созар Субари. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«После победы Дональда Трампа должен завершиться период сумасшедшего давления на Грузию с требованием открыть «второй фронт» против России и включиться в военное противостояние России и Украины», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что интересы Грузии и Дональда Трампа «полностью совпадают в вопросе защиты традиционных семейных ценностей».

В октябре основатель партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили сообщил, что высокопоставленный западный чиновник просил грузинские власти начать войну с Россией. По его словам, чиновник рассчитывал, что Грузия продержится в такой битве три-четыре дня, а потом местные партизаны будут атаковать Вооруженные силы РФ из леса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам» как Украину.

Ранее в Германии рассказали, где Запад готовит «второй фронт» против России.