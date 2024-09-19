В Грузии предупредили, что не дадут себя использовать как Украину

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти страны, несмотря на санкции, не дадут использовать себя «большим странам», как Украину. Его слова приводит ТАСС.

Каладзе заявил, что правящая партия защищает суверенитет Грузии и мир в стране. Действующая власть никому не дает возможность ради интересов «больших стран» поставить государство в «сложное положение», как Украину, отметил он.

Он в очередной раз подчеркнул, что «украинизации» Грузии не произойдет.

«В Грузии будет сохранен мир, как бы нам ни угрожали, какие бы санкции против нас ни вводили. Мы всегда будем проводить интересы нашей страны и народа», — сказал Каладзе.

18 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что Тбилиси собирается пересмотреть свои отношения с Вашингтоном, если Соединенные Штаты введут очередные санкции.

16 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против 64 граждан и представителей власти Грузии, которые, по их мнению, причастны к подрыву демократии и нарушению прав человека в стране.

В Госдепе подчеркнули, что Вашингтон обеспокоен антидемократическими действиями властей республики и продолжит рассматривать новые санкции.

Ранее в правящей партии Грузии отреагировали на очередные санкции США.