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Предприниматель Дотком заявил, что из Грузии Запад делает вторую Украину

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Irakli Gedenidze/Reuters

Немецко-финский бизнесмен Ким Дотком в социальной сети X заявил, что из Грузии в данный момент делают вторую Украину.

«Украина 2.0», — отметил он.

Так Дотком прокомментировал пост профессора Университета Юго-Восточной Норвегии, политолога Гленна Дизена, в котором он отметил, что грузинский народ проголосовал за нынешнее правительство на выборах, одобренных ОБСЕ, но не так, как хотели западные страны.

Теперь финансируемые Соединенными Штатами и Европейским союзом «неправительственные организации» скажут свое слово, мобилизовав людей на улицы, придерживаясь принципа: крикливое меньшинство должно отменить выборы, добавил Дотком.

Накануне президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность отходом Грузии от демократии и призвал власти республики пойти на диалог с оппозицией, чтобы восстановить «честность выборов» после прошедшего голосования.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. Находящаяся у власти уже 12 лет подряд правящая партия «Грузинская мечта» победила с 54,3% голосов. Несколько партий объявили бойкот парламенту, а оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.

Ранее Пушков счел Зурабишвили невменяемой после слов о вмешательстве России в выборы.

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Выборы в Грузии
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