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Путин продолжит встречи с главами оппозиционных партий

Песков: Путин продолжит встречи с главами оппозиционных партий на будущей неделе

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин продолжит встречи с лидерами оппозиционных фракций на будущей неделе. Об этом заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Конкретные даты встреч не называются.

14 ноября Путин проведет встречу с главой Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонидом Слуцким.

До этого Путин провел встречу с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. В рамках встречи Путин заявил, что всегда внимательно наблюдает за тем, что происходит в Госдуме, а также подчеркнул роль фракции «Единой России» в работе парламента.

12 ноября председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с Путиным сообщил, что лидеры всех фракций нижней палаты поддерживают видение главы государства в вопросах мирового устройства и построения многополярного мира.

Ранее «Общественная палата» подготовила доклад, согласно которому россияне довольны жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции.

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