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Общественная палата подготовила доклад о состоянии гражданского общества России

«Ведомости»: россияне довольны жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции

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Александр Кряжев/РИА Новости

Граждане России на 7% больше по сравнению с прошлым годом удовлетворены жизнью, доверяют армии и церкви, но не оппозиции. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект доклада ВЦИОМа и НИУ ВШЭ о состоянии гражданского общества в России за 2024 год.

Согласно документу, 74,7% россиян доверяют армии, 10,7% граждан не одобряют ее деятельность. Доверие к церкви выразили 60,9% жителей России, 20,1% — выступили против нее.

Также россияне высказали свое мнение относительно силовых органов (54,9% против 23,5%); СМИ (41,1% против 38,9%); судебной системы (38,1% против 30,1%); партий (35,8% против 25,3%); профсоюзов (30,3% против 22,9%); оппозиции (23,9% против 36,3%).

Политолог Алексей Макаркин заявил, что граждане России уважают армию в современном контексте, видя в ней защитницу, а церковь воспринимают как институт, который защищает нравственность и традиционные ценности в современном мире. Эксперт уточнил, что армия и церковь воспринимаются обществом как неотъемлемая часть российской истории.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян не знают об истоках Дня народного единства.

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