Лидеры всех фракций Госдумы поддержали видение Путина в вопросах мироустройства

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что лидеры всех фракций нижней палаты поддерживают видение главы государства в вопросах мирового устройства и построения многополярного мира. Об этом информирует ТАСС.

По словам Володина, российский лидер высказал слова благодарности лидерам фракций и всем парламентариям за позицию. Председатель Госдумы отметил, что это очень важно не только в современной обстановке, но и для построения будущего миропорядка, для построения безопасного, справедливого мира.

В октябре Путин заявлял, что переход к многополярному миру оказался трудным, так как его «нездоровыми методами» пытаются замедлить привыкшие доминировать силы. По его словам, Запад стремится сдержать конкурентов в Африке, Азии и Латинской Америке при помощи незаконных санкций, протекционизма, манипуляций на рынках и вмешательства во внутренние дела.

Ранее Путин предупредил, что следующие 20 лет могут быть для мира более сложными.