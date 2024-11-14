В Кремле ответили, назначит ли Россия спецпосланника по Украине

Российские власти пока не планируют вслед за избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом назначать специального посланника по Украине, поскольку это направление лично курирует лидер РФ Владимир Путин. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Это направление лично курирует президент, так как идет СВО, а он является Верховным главнокомандующим. Специальных посланников на этот счет нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналиста.

13 ноября телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп вскоре назначит специального посланника по вопросам Украины, который займется переговорами по завершению конфликта. Один из собеседников телеканала заявил, что на этот пост можно ожидать назначения «высокопрофильного специального представителя, обладающего значительным авторитетом, которому будет доверено разработать решение и достичь мирного соглашения».

По данным украинского издания «Зеркало недели», основным кандидатом на должность спецпосланника является Брайан Хук, который с 2021 года работает в Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также известно, что он является адъюнкт-профессором Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка.

Ранее в США объяснили, почему Трамп «тепло отзывается» о Путине.