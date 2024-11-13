Назван вероятный кандидат на роль спецпосланника США по переговорам

Основным кандидатом избранного президента США Дональда Трампа на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров о мирном договоре между Россией и Украиной является Брайан Хук. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Хук с 2021 года работает в Cerberus Capital Management в качестве вице-председателя по глобальным инвестициям. Также известно, что он является адъюнкт-профессором Сэнфордской школы государственной политики Университета Дьюка.

В среду, 13 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп вскоре назначит специального посланника по вопросам Украины, который займется переговорами по завершению конфликта. Один из собеседников телеканал заявил, что на этот пост можно ожидать назначения «высокопрофильного специального представителя, обладающего значительным авторитетом, которому будет доверено разработать решение и достичь мирного соглашения».

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.