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Трамп в ближайшее время назначит спецпосланника по Украине для переговоров

Fox: Трамп вскоре назначит специального посланника по вопросам Украины

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Brian Snyder/Reuters

Дональд Трамп вскоре назначит специального посланника по вопросам Украины, который займется переговорами по завершению конфликта. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

«Вы можете ожидать назначения высокопрофильного специального представителя, обладающего значительным авторитетом, которому будет доверено разработать решение и достичь мирного соглашения. Вы скоро это увидите», — отметил один из собеседников телеканала.

Сегодня французский дипломат и аналитик Мишель Дюкло заявил, что европейские государства не должны позволить Вашингтону и Москве в одиночку приступить к переговорам, которые могут повлиять на весь регион. Он обратился к властям ряда европейских стран с призывом как можно скорее согласовать «стратегию вовлечения» в переговоры РФ и США. Речь идет о лидерах Германии, Польши, Великобритании и Франции.

При этом американское издание Washington Post отметило, что союзники Украины в Европе все более склоняются к мысли о том, что урегулирование конфликта с Россией возможно лишь через переговоры.

Ранее стало известно, за счет чего Трамп добьется мира на Украине.

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