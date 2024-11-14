Лавров заявил, что Россия передает инициативу американской стороне

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношениях РФ и США инициатива сейчас на стороне администрации избранного президента США Дональда Трампа. Слова Лаврова приводит РИА Новости, они были сказаны в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

«[Президент РФ Владимир] Путин на «Валдае» сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — подчеркнул Лавров.

До этого Лавров заявил, что приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Байден указал Трампу на важность оказания помощи Киеву.