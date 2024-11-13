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Лавров высказался об изменении подхода США к Украине при Трампе

Лавров: приход Трампа не изменит отношение США к ситуации на Украине

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МИД РФ/РИА Новости

Возвращение Дональда Трампа к власти не повлияет на отношение США к ситуации на Украине, Вашингтон стремится сохранить контроль над происходящими событиями. Об этом заявил в интервью журналисту Марине Ким министр иностранных дел России Сергей Лавров, кадры интервью были показаны в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит на околонатовском и в самом натовском пространстве», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Европейский союз сейчас фактически стал аналогом НАТО в военно-политическом плане.

До этого Лавров прокомментировал перспективы контактов Москвы с новой администрацией республиканца Дональда Трампа. По его словам, Россия никогда не отказывалась от проведения контактов с Соединенными Штатами, поскольку развивать диалог всегда лучше, чем изолироваться.

Ранее Зеленский рассказал об «отличном разговоре» с Трампом.

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Выборы в США - 2024
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