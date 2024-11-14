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Байден указал Трампу на важность оказания помощи Киеву

Байден на встрече с Трампом заявил, что поддержка Украины отвечает интересам США

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Kevin Lamarque/Reuters

Действующий глава США Джо Байден во время личной встречи в Белом доме с избранным президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что поддержка Киева остается важным элементом американской национальной безопасности. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, сообщает РИА Новости.

По его словам, действующий президент подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе соответствует интересам национальной безопасности Соединенных Штатов. Байден отметил, что дальнейшая помощь Киеву направлена на предотвращение более широкого конфликта, который может затронуть и США.

13 ноября Салливан заявил, что главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов являются Китай, Иран и конфликт на Украине.

В тот же день глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель выразил надежду, что Трамп не ограничит помощь Украине.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по Украине.

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