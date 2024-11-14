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Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

Белый дом: Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

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Reuters

Действующий президент США Джо Байден не отказался от своих слов об избранном главе государства Дональде Трампе как об угрозе демократии, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Запись ее выступления опубликована на YouTube-канале администрации Соединенных Штатов.

Она отметила, что сказанные Байденом слова по-прежнему остаются в силе.

Жан-Пьер добавила, что действующий президент признал результаты голосования на выборах, а также с уважением отнесся к выбору граждан США.

Также пресс-секретарь рассказала, что встреча в Белом доме избранного президента США Дональда Трампа с Байденом длилась около двух часов.

13 ноября сообщалось, что Трамп и Байден встретились в Белом доме.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.

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Выборы в США - 2024
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