Трамп и Байден встретились в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече с действующим президентом Джо Байденом пообещал ему провести максимально «гладкий» транзит власти. Об этом сообщается в трансляции телеканала CNN.

В Овальном кабинете Белого дома Байден поприветствовал Трампа словами «добро пожаловать обратно», после чего оба лидера пожали друг другу руки.

«Настроен на гладкую передачу полномочий, как говорилось. Мы сделаем все, чтобы удовлетворить ваши запросы», — сказал Байден.

Политики обсуждают вопросы приема-передачи дел в связи с предстоящей сменой власти в Вашингтоне.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.