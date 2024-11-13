Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок

Победивший на выборах США Дональд Трамп заявил, что открыт идее баллотироваться на третий президентский срок вопреки положениям конституции, если «удастся придумать что-то еще». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», — сказал Трамп.

Согласно конституции США, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз — неважно, подряд или с перерывом. Таким образом, Трамп в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп шокировал Вашингтон одним решением.