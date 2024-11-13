Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок

Трамп заявил, что открыт идее баллотироваться на третий президентский срок

close
Brendan McDermid/Reuters

Победивший на выборах США Дональд Трамп заявил, что открыт идее баллотироваться на третий президентский срок вопреки положениям конституции, если «удастся придумать что-то еще». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

«Я полагаю, что не буду баллотироваться снова, если только вы не скажете: «Он хорош, мы должны придумать что-то еще», — сказал Трамп.

Согласно конституции США, одно и то же лицо может быть избрано главой государства не более двух раз — неважно, подряд или с перерывом. Таким образом, Трамп в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп шокировал Вашингтон одним решением.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами