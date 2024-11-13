Встреча Байдена и Трампа продлилась около двух часов

Встреча в Белом доме избранного президента США Дональда Трампа с действующим главой государства Джо Байденом длилась около двух часов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер сообщает РИА Новости.

Беседа политиков проходила в Овальном кабинете. Пресс-секретарь отметила, что Байден и Трамп обсудили важные вопросы международной и национальной безопасности и повестку работы конгресса США. В частности, действующий президент США затронул проблемы финансирования федерального правительства и выделения дополнительной помощи в случае стихийных бедствий.

Байден также гарантировал Трампу упорядоченную и мирную передачу президентских полномочий.

13 ноября сообщалось, что Трамп и Байден встретились в Белом доме.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп допустил возможность баллотироваться на третий президентский срок.