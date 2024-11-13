В Кремле ответили на вопрос о контакте Путина с командой Трампа

Подготовки телефонного разговора президента России Владимира Путина с избранным главой американского государства Дональдом Трампом пока не ведется. Об этом ТАСС рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Пока не было», — сказал Песков.

Как сообщила газета Washington Post со ссылкой на собственные источники, первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ответ на это политолог Петр Колчин прокомментировал статью о якобы диалоге Трампа и Путина, отметив, что публикация, скорее всего, была согласована новым американским лидером. По мнению эксперта, подобными действиями преследовалась политическая цель.

Ранее Трампу дали совет по отношениям с Путиным.