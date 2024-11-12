Эксперт объяснил, кому выгодна публикация о телефонном разговоре Путина и Трампа

Политолог Петр Колчин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал статью The Washington Post (WP), в которой говорится о телефонном разговоре между российским лидером Владимиром Путиным и победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом, якобы состоявшемся 7 ноября. Эксперт считает, что данная публикация была согласована с Трампом.

«Конечно, публикация Washington Post имеет за собой политические цели. Это определенный вброс, который должен был ответить людям, которые задавались вопросом: «Трамп обещал там разрулить конфликт за несколько дней, а что же он молчит?» Это работа на аудиторию», — сказал Колчин.

При этом он отметил, что подобные статьи могут служить намеком на то, что республиканец все же готов выдвинуть свои предложения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщила WP со ссылкой на собственные источники, первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Германии допустил, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине.