У избранного президента США Дональда Трампа есть исторический шанс создать позитивное внешнеполитическое наследие путем мира через силу, поддержав Украину и остановив Владимира Путина. Об этом пишет газета The Hill.

По мнению авторов, есть надежда, что Трамп займет жесткую позицию в отношении России и «не одобрит молчаливое согласие администрации Обамы-Байдена с первоначальным захватом Крыма».

Как пишет газета, «у Трампа есть историческая возможность создать позитивное наследие мира посредством силы, более соответствующей силе Уинстона Черчилля и Рональда Рейгана, поддержав Украину» и выступив против России и Владимира Путина.

«Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и верховный лидер Ирана обратят внимание на нового американского шерифа в городе. Их, вместе с Путиным, следует заставить бояться <…>, если они не изменят свое враждебное и угрожающее поведение», — пишет The Hill.

До этого военный аналитик, старший научный сотрудник Центра европейского политического анализа, а также бывший советник командующего войсками США заявил, что избранный президент США Дональд Трамп добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за счет уступок Киева путем угроз сокращения «важнейшей помощи»

Ранее в Эстонии заявили, что Трамп может стать «Черчиллем нашего времени».