Лавров посетит Бразилию для участия в саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18-19 ноября посетит Бразилию, где примет участие в саммите G20. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«По поручению президента Российской Федерации делегацию нашей страны на указанном мероприятии возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что в рамках поездки на полях саммита Лавров примет участие в серии двусторонних переговоров. Также представитель ведомства отметила, что на мероприятия Россия планирует объявить о присоединении к альянсу по борьбе с голодом и бедностью.

18 октября президент России Владимир Путин заявлял, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году, «чтобы не срывать мероприятие». По мнению главы государства, его появление нарушило бы нормальную работу форума.

13 ноября министерство обороны Бразилии сообщило, что страна задействует 9 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на саммите G20. Военные будут контролировать морские и внутренние воды, порты, воздушное пространство, безопасность аэропортов и киберугрозы. Президент Луис Инасиу Лула да Силва подписал соответствующий указ.

Ранее Лавров назвал отношения России и Африки примером для ООН.