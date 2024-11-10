Лавров назвал отношения России и Африки примером для ООН

Отношения России и Африки могут стать примером для ООН и стран Группы 20 (G20). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогу первой министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», передает РИА Новости.

По его словам, стремление РФ и африканских стран искать договоренности, которые отражают честный баланс интересов, — это пример для других структур, Группы 20 или Организации Объединенных Наций, где «западные коллеги не хотят работать по-честному».

Министр также поблагодарил африканских коллег, которые вспоминали добрым словом роль СССР в процессе деколонизации, и отметил, что Россия будет продолжать работу в том духе, в котором проводились первые два саммита «Россия — Африка».

Глава МИД уточнил, что следующая конференция состоится в 2025 году.

9-10 ноября на федеральной территории «Сириус» состоялась первая министерская конференция Форума партнерства «Россия – Африка». В мероприятии приняли участие свыше 1500 делегатов, из них более 40 министров африканских стран.

Ранее на форуме «Россия — Африка» приняли совместное заявление.