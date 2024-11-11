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В Раде заявили, что украинцам придется ждать компенсаций за разрушенное жилье 1575 лет

Партия Зеленского: выплата компенсаций за разрушенное жилье займет 1575 лет

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Keystone Press Agency/Global Look Press

В проекте бюджета Украины на 2025 год предусмотрено выделение 4 млрд гривен ($96,7 млн) на программу восстановления разрушенного жилья, которая подразумевает выплату гражданам компенсаций за утраченную недвижимость. При таком уровне финансирования для полного завершения программы понадобится 1575 лет, сообщила в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

По словам Шуляк, указанная в проекте бюджета сумма меньше той, что она предлагала в своей поправке к документу, и «значительно меньше реальных потребностей программы». При этом проект уже представлен в парламент ко второму чтению.

«При нынешнем финансировании в 4 миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет», — написала депутат.

Она напомнила, что программа по выплате компенсации начала действовать на Украине с мая 2023 года. За это время жителям страны выплатили почти 16 млрд гривен (почти $387 млн).

Проект бюджета Украины на 2025 год был принят в первом чтении 31 октября. Во время выступления в Верховной раде бывший президент Украины Петр Порошенко посетовал , что расходы на оборону неуклонно уменьшаются. Он также подверг критике правительство Украины за то, что у него в приоритете не обеспечение безопасности страны, а обслуживание интересов коррупционеров.

Ранее Киев подписал соглашение со Всемирным банком о выделении около $600 млн.

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