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В МИД заявили, что африканские страны заинтересованы в присоединении к работе БРИКС

Дипломат Богданов: страны Африки заинтересованы в присоединении к работе БРИКС

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Африканские государства крайне заинтересованы в присоединении к работе БРИКС. Об этом по итогам первой министерской конференции Россия — Африка заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Дипломат отметил, что страны Африки хотят получить формат или форму присоединения к работе БРИКС. Все эти вопросы обсуждаются на конференции.

12 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в настоящее время Африка переживает второе «пробуждение» от неоколониального гнета.

Первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка прошла 9-10 ноября на федеральной территории «Сириус». В мероприятии приняли участие свыше 1500 участников, из них более 40 министров африканских стран.

На встрече президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что развитие связей между Россией и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым. По его словам, этот факт полностью подтверждает содержательная программа министерской конференции.

Ранее в МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой.

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