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В МИД России заявили о планах наращивать сотрудничество с Африкой

Лавров: РФ и Африка будут наращивать сотрудничество вопреки препонам Запада

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МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что объем товарооборота между Россией и странами Африки достиг исторического максимума, и стороны намерены его наращивать, вопреки противодействию западных стран. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вышли на исторический максимум товарооборота — $24,5 млрд, но ясно, что эта цифра не отражает имеющегося у нас потенциала, который необходимо максимально раскрывать», — сказал Лавров на пленарной сессии первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.

Дипломат подчеркнул, что стороны продолжают совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логистические решения и задействовать новые инструменты взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства.

Президент России Владимир Путин в своей речи на открытии форума подчеркнул, что развитие связей между РФ и странами Африки становится более насыщенным и многоплановым.

До этого замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж заявлял, что Россия имеет значительное влияние в Африке и может сыграть ключевую роль в завершении войны в стране. Дипломат обратил внимание, что РФ могла бы объяснить некоторым африканским государствам о нерушимости границ, важности поддержания суверенности и стабильности.

Ранее советник президента РФ рассказал, когда будет создана система расчетов с Африкой.

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