В СБУ прокомментировали новый состав администрации Трампа

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали негативным развитием событий отсутствие поддерживающего позиции Киева экс-госсекретаря Майка Помпео в новой администрации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Economist.

При этом отмечается, что в Киеве со сдержанным энтузиазмом восприняли двух «ястребов» на важные должности в области внешней политики — Марко Рубио на должность государственного секретаря и Майка Уолца на пост советника Трампа по национальной безопасности.

До этого издание «Страна.ua» писало, что Помпео не смог стать агентом Украины в администрации Трампа.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве опасаются, что Трамп предложит переговоры по формуле Вэнса.