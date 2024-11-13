Британский журнал сообщил о беспокойстве Украины планом Трампа по переговорам с РФ

В Киеве обеспокоены тем, что Дональд Трамп, одержавший победу на выборах президента США, может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине будет больше похоже на идеи, выдвинутые новым вице-президентом Джей Ди Вэнсом», — отмечает издание.

The Economist сообщает, что подобная формула исключит членство Украины в Североатлантическом альянсе и позволит России сохранить контроль за 18% территории Украины.

25 октября соратник Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна будет уступить России часть территорий. По его словам, необходимы дипломатические переговоры между Москвой и Киевом.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Зеленский объяснил, чем ему не нравится Вэнс.