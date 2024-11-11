На Украине раскрыли, как Трамп разрушил план Киева

Избранный президент США Дональд Трамп разрушил надежды Украины на присутствие лоббиста интересов Киева в американском правительстве, так как он решил не брать в свою команду бывшего государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его информации, в ноябре 2023 года экс-госсекретарь стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстaр». На этой должности он установил тесный контакт с офисом украинского президента. В статье говорится, что Киев готовил для Помпео ту же роль, что была у Курта Волкера — бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине и крупного лоббиста украинских интересов в первой администрации Трампа.

«Поэтому, когда Трамп победил на выборах, в частных беседах представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы», — сказано в публикации.

9 ноября Трамп опроверг данные о том, что в его команду войдут те, кто был в его администрации во время первого срока. По его словам, речь идет о Помпео и экс-представителе США в ООН Никки Хэйли.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

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