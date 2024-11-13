Трамп назвал своего будущего спецпосланника на Ближнем Востоке

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит инвестора Стива Уиткоффа на должность спецпосланника Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Слова Трампа приводит РИА Новости

Отмечается, что Уиткофф является другом Трампа.

«Стив — уважаемый лидер в бизнесе и филантропии, который сделал каждый проект и сообщество, в которых он участвовал, более сильными и процветающими. Стив будет неумолимым голосом мира и заставит нас всех гордиться», — подчеркнул американский лидер.

Дипломатией и политикой бизнесмен раньше не занимался — всю жизнь Уиткофф работал исключительно с проектами в сфере недвижимости в США.

До этого сообщалось, что Трамп назначит экс-конгрессмена от Нью-Йорка Ли Зелдина главой Агентства по защите окружающей среды США (EPA).

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее в Белом доме объяснили встречу Байдена и Трампа.