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В Белом доме заявили, что встреча Байдена и Трампа связана с мирной передачей власти

Жан-Пьер: встреча Байдена и Трампа станет частью процесса мирной передачи власти

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Reuters

Намечаемая на 13 ноября встреча действующего президента США Джо Байдена с избранным главой государства Дональдом Трампом состоится в рамках процесса мирной передачи полномочий. Об этом, ссылаясь на выступление перед журналистами пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

По ее словам, Трамп приедет в Белый дом, поскольку Байден пригласил его в рамках процесса мирной передачи власти. Пресс-секретарь уточнила, что перед началом встречи в Овальном кабинете пройдет протокольная съемка.

Пресс-секретарь отказалась сообщить какие-либо подробности будущей встречи. Она также не уточнила, будет ли супруга Трампа Мелания встречаться с действующей первой леди США Джилл Байден.

12 ноября сообщалось, что Трамп в первый день после инаугурации предпримет «ряд исполнительных мер» против мигрантов-нелегалов и организует сворачивание указов Байдена по поощрению въезда в США.

Ранее стало известно, что Трамп отменит почти 100 указов Байдена после инаугурации.

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