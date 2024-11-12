Трамп рассказал о предстоящем назначении в своей будущей администрации

Дональд Трамп объявил, что в его будущую администрацию войдет бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин, он возглавит Агентство по защите окружающей среды (EPA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его заявление.

«Я рад объявить, что высоко уважаемый бывший конгрессмен от Нью-Йорка Ли Зелдин будет назначен на службу администратора Агентства по защите окружающей среды США (EPA)», — говорится в сообщении.

Ли Зелдину предстоит обеспечить «справедливые и быстрые решения по дерегулированию», чтобы оказать стимулирующее воздействие для развития бизнеса в стране, подчеркнул Трамп.

Он добавил, что будущий глава Агентства по защите окружающей среды установит новые стандарты экологической оценки и поддержки, которые позволят США «расти здоровым и хорошо структурированным путем».

11 ноября CNN сообщал, что Трамп может назначить Стивена Миллера, известного своим жестким отношением к вопросам миграции, заместителем главы администрации Белого дома по вопросам политики.

Ранее Трамп назначил «пограничного царя» в свою администрацию.