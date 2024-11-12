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В Абхазии намерены провести конституционную реформу

Абхазские власти хотят ликвидировать кабмин и должность премьер-министра

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Depositphotos

В Абхазии рассматривают возможность упразднения кабинета министров и должности премьер-министра. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента республики сообщает агентство «Интерфакс».

Парламентский комитет по государственно-правовой политике рассмотрел подготовленный на основе предложений комиссии по конституционной реформе проект конституционного закона «О законодательной и исполнительной власти».

Документ предусматривает упразднение формируемого президентом кабинета министров и должностей премьер-министра и вице-премьеров.

Кроме того, предлагается установить порядок назначения министров по согласованию с парламентом Абхазии. Сейчас такого права у законодателей нет.

В свою очередь, президент будет наделен правом роспуска парламента.

12 ноября сообщалось, что абхазские оппозиционеры не имеют претензий к задерживавшим их силовикам.

В ночь на 12 ноября возле здания Службы госбезопасности Абхазии собрались десятки человек, требующих освобождения группы оппозиционных депутатов, задержанных сотрудниками СГБ.

К утру 12 ноября протестующие перекрыли три ключевых моста в Сухуме. После переговоров блокировка была снята.

К настоящему времени все задержанные оппозиционеры освобождены.

Ранее сообщалось, что абхазских оппозиционеров задержали после призыва не ратифицировать соглашение с РФ.

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