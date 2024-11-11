Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Абхазских оппозиционеров задержали после призыва не ратифицировать соглашение с РФ

В Абхазии задержали оппозиционеров, выступающих против договора с Россией

В Абхазии нескольких оппозиционеров задержали после призыва не ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Республика».

По информации канала, оппозиционеров задержали на въезде в Сухум, они возвращались с собрания общественности в Гудауте. Задержанными оказались Омар Смыр, Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия, их доставили в отделение Службы государственной безопасности (СГБ). После задержания у здания СГБ началась акция протеста, неизвестные протаранили на автомобиле забор у отделения.

Собрание в Гудауте состоялось ранее 11 ноября, на нем присутствовали депутаты Народного Собрания Абхазии, депутаты Гудаутского районного собрания и представители всех сел района. На встрече обсуждалось соглашение об инвестиционной деятельности российских юридических лиц в республике, по итогам собрания участники обратились к парламенту страны с призывом не ратифицировать договор, так как он «не отвечает интересам абхазского народа».

Россия и Абхазия подписали соглашение об инвестиционной деятельности 30 октября, подписи под документом поставили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и глава Минэкономразвития России Максим Решетников. По данным абхазского портала D News, парламент республики планирует рассмотреть вопрос о ратификации соглашения 15 ноября.

В сентябре Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Прекращение выплат коснулось врачей, учителей, силовиков и других категорий бюджетников. По словам главы абхазского МИДа Сергея Шамбы, это связано с невыполнением Сухумом обязательств перед Москвой.

Незадолго до этого в сети были опубликованы сканы протокола встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака с абхазским президентом Асланом Бжанией, из которых следует, что Россия ожидает от Абхазии вступления в силу соглашения об инвестиционных проектах российских юрлиц, снятия ограничения на рынке коммерческой недвижимости для российских инвесторов и ратификации соглашения о взаимном признании судебных и арбитражных решений.

Ранее Дмитрий Медведев напомнил об исторической связи России и Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами